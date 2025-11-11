  1. Ekonomim
  3. İsrail, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir beldede "Hizbullah'ın kullandığını" iddia ettiği çok sayıda binayı yıktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sınıra yakın bölgede yer alan Houla beldesine gece saatlerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında "Hizbullah'ın kullandığı" ileri sürülen çok sayıda binanın patlayıcılarla yıkıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Houla'da çok sayıda binanın patlayıcılarla havaya uçurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.

Varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, sık sık Lübnan'a saldırılar düzenliyor.

Ne olmuştu?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

