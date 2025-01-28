İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürüyor

Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden çekilmeyen İsrail, bölge halkının geri dönüş talebine saldırılarla karşılık veriyor.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden 60 gün içinde çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ateşkes anlaşması sonrasında "Hizbullah tehdidiyle mücadele ettiği" bahanesiyle Lübnan'ın güney bölgelerinde saldırılara devam ederken 60 günlük sürecin dolmasına iki gün kala çekilme sürecini tamamlayamayacağını duyurdu.

İsrail'in çekilmesi için gereken sürenin dolduğu 26 Ocak'ta, İsrail ordusunu protesto eden ve barikatları aşmaya çalışan Lübnanlılar saldırıların hedefi oldu.

İşgal altındaki bölgelere geçmek isteyen Lübnanlılara yönelik İsrail saldırısında 26 Ocak'ta 22 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin yaralandığı açıklanırken, ikinci gün devam eden saldırılarla ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 160'a yükseldi.

İsrail'in sınırdan çekilme süreci uzatıldı

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Washington, Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşının "18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edeceğini" açıklamasıyla İsrail'in Lübnan'ın güneydeki işgali uzatıldı.

ABD, Lübnan'a ateşkes anlaşmasını uygulayabilmesi için savunma gereksinimlerini karşılamak üzere 117 milyon dolar vermeyi taahhüt ederken, yardımın ordunun Lübnan topraklarında egemenlik sağlaması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yardımcı olacağını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnanlı yetkililerin talepleri

Beyaz Saray'ın İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecinin uzatılmasına dair açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağına yer verildi.

Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile görüşen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, anlaşmanın uzatılmasını şartlı olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Mikati, İsrail'in saldırılarının ve devam eden ihlallerinin tamamen durdurulmasını ve işgal altındaki topraklardan tamamen çıkarılması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Meclis Başkanı Nebih Berri ise anlaşmanın uzatılması konusunda İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki yıkım ve yangınlara son verilmesinin yanı sıra elindeki Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması konusunda da müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in ihlalleri sürüyor

Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in bölgedeki işgalinin uzatılması konusunda ABD'den yapılan açıklamaya rağmen, İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırılarında dün, Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin öldüğü ve 26 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Adise'de ve Beni Hayyan bölgelerinde birer Lübnan vatandaşının İsrail saldırısında hayatını kaybettiği ifade edilirken Yarun, Hula, Burc el-Muluk ve Merkebe beldelerinde ise yaralananlar bulunduğu kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail ordusunun birçok bölgede Lübnanlılara yönelik saldırılarının işgal altındaki bölgelerde patlamalar ve yangınlara yol açtığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 16 kez anlaşmayı ihlal eden saldırılar düzenlediği tespit edildi.