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İsrail Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenledi: 1 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenledi: 1 kişi yaşamını yitirdi
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Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde "kullanılmayan bir eve" saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırında bir kişi yaşamını yitirdi

Saldırının ardından evde yapılan incelemede bir kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Suriye vatandaşı olduğu öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

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