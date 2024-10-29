İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 16 köyün boşaltılmasını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahliye uyarısı yaptığı 16 köyün sakinine "evlerini boşaltıp Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri" çağrısında bulundu.

Bölge halkını "güneye gitmemeleri" konusunda uyaran Adraee, bunun tehlikeli olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar ve tahliye çağrılarıyla bölgede çok sayıda kişinin yerinden edilmesine sebep oldu.

Evveli Nehri, Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 710 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.