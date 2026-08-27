İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Ali et-Tahir Ormanı’na hava saldırısı düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgesinde stratejik öneme sahip Nebatiye el-Fevka beldesinin doğu kırsalını hedef aldı. Ali et-Tahir Ormanı olarak bilinen ağaçlık alana yönelik iki ayrı dalga halinde şiddetli hava saldırısı düzenlendi. Bombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir bilanço paylaşılmadı. Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail jetlerinin hava sahası ihlallerini artırarak güney sınırındaki askeri tahkimat ve sığınak alanlarını baskı altında tutmayı amaçladığını değerlendiriyor. Sınır hattında bombardımanın hemen ardından başlayan keşif uçuşları ise kesintisiz şekilde sürüyor.

İsrail-Lübnan sınır hattındaki kronik çatışma sarmalı ve tarihsel süreç

İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hareketi arasındaki bu çatışma sarmalı, 8 Ekim 2023 tarihinde Gazze'deki savaşın hemen ardından sınır ötesi karşılıklı topçu atışlarıyla başladı. Yaklaşık bir yıl boyunca kontrollü bir gerilim şeklinde ilerleyen süreç, 2024 yılının eylül ayında İsrail’in Lübnan genelinde düzenlediği çağrı cihazı ve telsiz patlatma operasyonlarıyla topyekun bir savaşa evrildi. Hava kuvvetleri, başkent Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ne yönelik devasa harekatlar düzenleyerek Hizbullah'ın lider kadrosunu büyük ölçüde tasfiye etti. Haftalarca süren yoğun bombardımanların ardından İsrail, Ekim 2024 başında Lübnan’ın güneyine yönelik sınırlı karadan işgal hareketi başlattığını duyurdu. Çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 1 milyondan fazla sivil yerinden edilerek kuzey bölgelere ve Suriye sınırına doğru göç etmek zorunda kaldı. Karşılıklı fırlatılan binlerce roket ve füze, İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgelerinin de tamamen boşaltılmasına ve on binlerce kişinin sığınaklara çekilmesine yol açtı. Uluslararası toplumun aylarca süren ateşkes diplomasisi sonuçsuz kalırken, Lübnan topraklarındaki askeri altyapı ve sivil yerleşim yerleri ağır yıkıma uğradı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan 1701 sayılı kararı, tarafların karşılıklı ihlalleri nedeniyle sahada tamamen işlevsiz hale geldi. Yaşanan bu tarihi tırmanış, Orta Doğu genelindeki bölgesel savaş riskini en yüksek seviyeye çıkararak iki ülke arasındaki fay hatlarını geri dönülemez şekilde kırdı. Günümüze kadar uzanan bu süreçte, sınır hattındaki askeri mevziler ve stratejik ormanlık alanlar düzenli olarak hava saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor.