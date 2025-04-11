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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik askeri ihlallerine devam ediyor

İsrail, Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü ihlalleri çerçevesinde Vezzani bölgesine girdi ve Ayta eş-Şab beldesini top atışlarıyla hedef aldı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik askeri ihlallerine devam ediyor
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusu bünyesindeki piyadelerin sınır hattını geçerek güneydeki Nebatiye kentine bağlı Vezzani turistik bölgesine girdiğini belirtti.

İsrail askeri Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik ihlallerini sürdürüyor

İsrail askerlerinin Vezzani bölgesinde devriye gezdiği aktarıldı.

Ayta eş-Şab beldesinin İsrail tarafından top atışlarıyla hedef alındığı kaydedilen haberlerde, İsrail savaş uçaklarının da güneydeki bölgelerde uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmedi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, güneyde sürekli hava saldırıları düzenliyor.

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