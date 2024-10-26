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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla bombaladığı bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı.

İsrail'in hava saldırıları sonucu yangınlar meydana geldi

İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü.

Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 634 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

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