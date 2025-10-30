  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Takip Et

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Takip Et

Yerel basında çıkan haberde, İsrail ordusunun hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Çarmak ve Mahmudiye bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıları doğruladı.

Açıklamada, hava saldırısında Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Başbakan Selam, İsrail’in Güney Lübnan’daki operasyonuna tepki gösterdi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Belida belediyesine düzenlediği baskını kınadı.

Baskının Lübnan devlet kurumlarına ve egemenliğine yönelik "açık bir saldırı" olduğunu belirten Selam, olayda hayatını kaybeden belediye çalışanı İbrahim Selame'nin ailesine taziyelerini iletti.

Selam, ülkenin güneyinde yaşayanlarla dayanışma içinde olduklarını dile getirerek, "Bu insanlar her gün, topraklarına bağlı kalmanın ve Lübnan devletinin egemenliği altında güvenli ve onurlu bir yaşam sürme haklarını savunmanın bedelini ödüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Salam, İsrail saldırılarının son bulması ve Lübnan'dan tamamen çekilmeleri için Birleşmiş Milletler ve ateşkese garantör ülkelerle temasta olduklarını aktardı.

İsrail ordusunun, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ŞOK 01-04 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Gezer Terlik geliyor!ŞOK 01-04 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Gezer Terlik geliyor!Aktüel
BİM 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Mini Buzdolabı geliyor!BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Mini Buzdolabı geliyor!Aktüel

 

Dünya
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan orduya "İsrail güçlerinin ülke topraklarına girmesine karşı koyun” talimatı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "İsrail güçlerinin ülke topraklarına girmesine karşı koyun” talimatı
Şam’ın Arbin Mahallesi'nde yaşamdan geriye yalnızca enkaz yığını kaldı
Şam’ın Arbin Mahallesi'nde yaşamdan geriye yalnızca enkaz yığını kaldı
Slovakya, yayalar için hız sınırı getirdi
Slovakya, yayalar için hız sınırı getirdi
Ermenistan'da askerlik süresi 18 aya indirildi
Ermenistan'da askerlik süresi 18 aya indirildi
Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon Euro'luk soygun: 2 kişi tutuklandı, 5 şüpheli daha gözaltına alındı
Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon Euro'luk soygun: 2 kişi tutuklandı, 5 şüpheli daha gözaltına alındı
Louvre soygunu: Yakalanan 2 şüpheli suçlarını kısmen kabul etti
Louvre soygunu: Yakalanan 2 şüpheli suçlarını kısmen kabul etti