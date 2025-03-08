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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Cebel er-Reyhan, Zebkin ve Yatır bölgelerini hedef alarak hava saldırıları düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
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AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail hava saldırıları Cebel er-Reyhan, Zebkin ve Yatır bölgelerini hedef aldı.

İsrail'in saldırıları sürüyor

Lübnan resmi haber ajansı ise İsrail savaş uçaklarının Babiliye kasabasındaki bazı noktaları bombaladığını bildirdi.

Ayrıca, Ensar ve Zerrarîye kasabaları arasında yer alan Mureysa bölgesinin de hedef alındığı, Zahrani bölgesi üzerinde yoğun ve alçak irtifada uçuş yapıldığı kaydedildi.

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