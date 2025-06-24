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İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi! 3 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Keferdeccal beldesinde İsrail’e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi! 3 kişi yaşamını yitirdi
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Keferdeccal beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

Saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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