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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 5 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyine yönelik saldırılarının sürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu güneydeki Sur kentine bağlı bir beldeye düzenlenen bombardımanda 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde Şiilerin dini tören ve sosyal etkinlikler için toplandığı Hüseyniye'yi vurduğu, binanın yerle bir olduğu saldırıda 2 kişinin öldüğü ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine de 2 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, bu sabah sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur kentine dair bir harita yayınlamıştı.

Andree, Sur kentindeki geniş bir bölgedeki halktan evlerini boşaltmalarını ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

Saldırı tehdidi sonrası bölgede yeni bir göç dalgası başladığı belirtilmişti.

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