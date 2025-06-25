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İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi
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Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Ayta eş-Şaab beldesinde tütün tarlaları yakınındaki bölgeyi bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Keferdeccal beldesinde dün, İsrail’e ait İHA'yla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te Lübnan’a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

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