İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: Bölgede şiddetli patlamalar yaşandı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgesine yönelik askeri hareketliliği ve hava saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güney kesiminde yer alan Hiyam ve Mansuri beldelerini hedef aldı. Düzenlenen saldırılar sonucunda bölgede çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi.

Hiyam beldesinde şiddetli patlamalar

İsrail ordusunun Mercayun ilçesine bağlı Hiyam beldesine gerçekleştirdiği bombardıman sonrasında belde genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Saldırının hemen ardından bölgede yükselen patlama sesleri yerel kaynaklarca doğrulandı.

Mansuri beldesine aşamalı saldırı

Saldırıların bir diğer hedefi ise Sur kentinin güneyinde yer alan Mansuri beldesi oldu. İsrail ordusunun akşam saatlerinde Mansuri beldesine yönelik gerçekleştirdiği bombardımanın aşamalı olarak sürdürüldüğü kaydedildi. Saldırılar sırasında beldeden peş peşe patlama sesleri yükseldi.