  İsrail, Mecid Hademi'nin öldüğü saldırıyı üstlendi
İsrail, Mecid Hademi'nin öldüğü saldırıyı üstlendi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin Tahran'a düzenlenen saldırıda öldüğünü belirterek saldırıyı üstlendi.

İsrail, Mecid Hademi'nin öldüğü saldırıyı üstlendi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun komuta kademesi ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerin katıldığı bir durum değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Hademi'nin Tahran'a gece düzenlenen saldırıda öldüğünü kaydeden Katz, İranlı liderlere suikastların süreceği tehdidinde bulundu.

Katz, Hademi'nin Devrim Muhafızları'nın en üst düzey üç isminden biri olduğunu ileri sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu, Tümgeneral Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuştu.

