  3. İsrail medyası: ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
İsrail medyasına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu gerçekleştirmesi beklenen İsrail ziyaretinde kısa süreli temaslarda bulunması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Trump’ın 11 Ekim Cumartesi gecesi veya 12 Ekim Pazar sabahı İsrail’e gitmesi bekleniyor.

Ziyaretin kısa süreceği belirtilirken, Trump için Ben Gurion Havaalanı’nda resepsiyon verilmesi ve İsrail parlamentosu Knesset’te bir konuşma yapması öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın, rehinelerin serbest bırakılmasının gecikmesi durumunda ABD’ye dönüşünün pazartesi günü gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

