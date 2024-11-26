İsrail kabinesi Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail güvenlik kabinesinin, Lübnan'la ateşkesi onayladığını duyurdu.

İsrail güvenlik kabinesi, Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı. Görüşmede, kabine üyeleri Lübnan'da ateşkese sağlanması için ABD'nin önerdiği tasarıyı oylandı. Toplantıda ateşkes anlaşması kabul edildi.

"Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımız evlerine dönecek. Gazze'de kalan rehineleri de geri getirmeye kararlıyız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz. Lübnan ile ateşkes anlaşması İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor. " açıklamasını yaptı.

G7 ülkelerinden ateşkese destek

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, İtalya’nın başkenti Roma’ya 90 kilometre mesafedeki Anagni ve Fiuggi kasabasında gerçekleştirdikleri iki günlük toplantı sonunda ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, “İsrail ve Hizbullah arasında acil ateşkes sağlanması için devam eden müzakereleri ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını destekliyoruz. Diplomatik bir çözümün sonuçlandırılmasının zamanı gelmiştir ve bu doğrultuda gösterilen çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Lübnan’da UNIFIL güçlerinin oynadığı role de vurgu yapılan bildiride, UNIFIL personeline yönelik son saldırılardan derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Güvenlik Kabinesi'nin bugün Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanacağını ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da bir ateşkes taslağını "prensipte kabul ettiğini", ancak bazı meselelerin hala çözülmediğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese yönelik müzakereler kapsamında geçtiğimiz hafta Beyrut ve İsrail’i ziyaret etmişti. 20 Kasım’da Beyrut’ta açıklama yapan Hochstein, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

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