İsrail medyası yazdı: Hamas liderleri Türkiye'de gizli toplantı yaptı

İsrail medyasının iddiasına göre; Beyrut’ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Şef Yardımcısı Salih al-Aruri ile Doha’da yaşayan eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, toplantıya liderlik etti. Gizli toplantıda başkaca birkaç üst düzey Hamas yetkilisi de hazır bulundu.

Sonraki adımların koordinasyonu için...

The Jerusalem Post’un aktardığı haberde, Türkiye’nin Hamas yetkilileri için “yeterince güvenli bir yer” olması nedeniyle seçildiği iddiası da yer aldı. Toplantının Hamas’ın İsrail’le sürmekte olan çatışmalarda atacağı adımları koordine etmek için düzenlediği öne sürüldü.

İddiaya göre; Hamas liderliği gizli toplantılarını video konferans ya da şifreli telefon görüşmesi gibi teknolojik araçlarla değil, İsrail istihbaratının sızmasını engellemek amacıyla herkesin güvenli bir ortamda bir arada oturup konuşmasını sağlamak için yurtdışında üçüncü bir ülkede yapmayı tercih etti.

Gazze'de insanlık suçu işleniyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın sızma saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşı, insanlık suçlarına sahne oluyor. Tel Aviv yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde korkunç katliamlar gerçekleştirmeye devam ediyor.