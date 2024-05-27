İsrail-Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı'nda çatışma yaşandı
İsrail basını, Refah Sınır Kapısı bölgesinde Mısır ve İsrail askeri arasında çatışma yaşandığını aktardı. Mısırlı ve İsrailli yetkililerden ise henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.
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Mısır ile İsrail askerleri arasında, Refah Sınır Kapısı bölgesinde çatışma çıktığı belirtildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonu, çatışmada can kaybı olmadığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Mısırlı askerlerin Refah Sınır Kapısı'nda bir İsrail kamyonuna ateş açtığı ve İsrail askerlerinin ateşe karşılık verdiği belirtildi.
Mısırlı ve İsrailli yetkililerden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.