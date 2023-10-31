İsrail mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü var
İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e operasyon düzenlemesiyle başlayan çatışma 4. haftada devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye 25 gündür aralıksız süren bombardımanlarında binlerce sivil hayatını kaybederken bugün Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına da saldırı düzenlediği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.