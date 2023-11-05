İsrail, mülteci kampını vurdu: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısının gerçekleştiğinin açıklandığı haberde, Tel Ez-Zater bölgesindeki su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastığının altı çizildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.