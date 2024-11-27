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İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
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Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskınının ardından İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı.

İsrail askerleri baskın sırasında El-Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Askeri buldozerler de mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk, 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlarda biri çocuk ve aralarında eski tutukluların da olduğu 15 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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