İsrail ordusu Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanı Akil'i hedef aldığını açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın “Rıdvan" biriminin komutan vekili Akil’in hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.
Saldırıda Akil’in yanı sıra “Rıdvan” biriminin üst kadrosunun da hedef alındığı belirtildi.
Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, bugün başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurmuştu.