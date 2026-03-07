İsrail ordusu duyurdu: İran'dan yeni füze saldırısı başladı
İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde sirenlerin çalarak halkın sığınaklara yönlendirildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan yapılan misillemeyi engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Saldırının hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı kaydedildi.
Başkent Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenlerin çalmasının ardından Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.