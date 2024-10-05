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İsrail ordusu duyurdu: İran’ın füzeleri iki üssü vurdu

İsrail Ordusu, İran'ın salı günü düzenlediği saldırıda Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin vurulduğunu doğrularken "hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın yüzlerce füzeyle saldırdığını belirterek yanıt vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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İsrail ordusu duyurdu: İran’ın füzeleri iki üssü vurdu
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İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında Nevatim ve Tel Nof olmak üzere iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi. Hagari, "İran’ın füze saldırısına cevabımız İsrail’in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" diye konuştu.

 

Netanyahu: İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı

İran'ın saldırısını 'tarihteki büyük saldırılardan biri' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı, yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı. Netanyahu konuşmasında, "İran, bize karşı olan tüm tehditlerin arkasında duruyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir saldırıyı kabul etmedi, edemezdi, İsrail de kabul etmeyecek" dedi...

Macron'a mesaj

Netanyahu konuşmasında, "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki göstererek, "İsrail onların desteği olmadan da kazanacak, ancak utançları savaş kazanıldıktan sonra bile devam edecek" ifadelerini kullandı.

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