İsrail ordusu duyurdu: Operasyonlar günlük 11 saat askıya alınacak

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'nin güneyindeki askeri operasyonların hergün 11 saat süreyle askıya alınacağı kaydedildi.

Ordu, "Karam Şalom kapısından Selahaddin'e giden ana yola kadar her gün sabah 8.00'den akşam 19.00'a kadar askeri operasyonlar askıya alınacaktır" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu günlük operasyonları askıya alma sürecinin süresiz olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, operasyonları askıya almanın insani yardımların halka ve Gazze'nin diğer bölgelerine güvenli bir şekilde ulaşmasının önünü açmayı amaçladığını kaydetti.

BM, 6 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında Gazze'ye günde 68 kamyon yardım girdiğini, bu rakamın Nisan ayında 168 olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze Şeridi'nin günde 500 kamyon yardıma ihtiyacı var.

İsrail haber ajansı Kogat, "2 Mayıs ile 13 Haziran arasında en az 8.600 yardım kamyonu Gazze'ye giriş yaptı.Bu da günlük 201 kamyon mal ve yardıma denk geliyor" dedi.

Gazze savaşı 7 Ekim'de başladı ve şu anda dokuzuncu ayına girdi. İsrail, 1.194 İsrailli kişinin öldürüldüğünü ve 250'den fazlasının rehin alındığını söylüyor.

Gazze sağlık yetkilileri, 37.296'dan fazla Filistinlinin öldüğünü ve 85.197'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.