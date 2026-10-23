İsrail ordusu El Halil'i kuşatarak tüm giriş ve çıkışları kapattı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde gerilim en üst seviyeye çıktı. Sabah saatlerinde bölgede iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve beş İsraillinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından İsrail ordusu geniş çaplı bir askeri kuşatma başlattı. Kentin tüm giriş ve çıkışlarındaki bariyerler ile demir kapılar kapatılarak sivillerin geçişine ve hareket özgürlüğüne kısıtlama getirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olay yerinde yaptığı incelemelerde El Halil ve civar köylerde tam kapsamlı bir "güvenlik koridoru" oluşturduklarını ifade etti. Yetkililer, çatışmaya giren kişilerin aracında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini iddia etti.

Baskınlar ve gözaltılar arttı

Filistin haber ajansı WAFA'nın raporuna göre, abluka kararının yanı sıra İsrail askerleri kentin farklı noktalarına baskınlar düzenledi. Beyt Ruş ve eş-Şuyuh beldelerinde iki Filistinli gözaltına alınırken, El-Arub Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda eve zorla giren askerlerin eşyalara zarar verdiği bildirildi. İsrail ordusunun bölgedeki ablukayı ve operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.