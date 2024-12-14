  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okula saldırı düzenledi
Takip Et

İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okula saldırı düzenledi

İsrail ordusu Gazze kentinde alan Mecde Vesile Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okula saldırı düzenledi
Takip Et

İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okula saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Mecde Vesile Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 434 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 875'e yükseldiİsrail'in Gazze'ye saldırıları 434 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 875'e yükseldiDünya
Yeni Suriye Hükümeti'nden İsrail için ilk adımYeni Suriye Hükümeti'nden İsrail için ilk adımDünya

 

Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 44 bin 930'a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 44 bin 930'a yükseldi
Şam Uluslararası Havalimanı yeniden açılışa hazırlanıyor
Şam Uluslararası Havalimanı yeniden açılışa hazırlanıyor
Eski milli futbolcu ve milletvekilli Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. cumhurbaşkanı seçildi
Eski milli futbolcu ve milletvekilli Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. cumhurbaşkanı seçildi
Doç. Dr. Yüksel: Suriyelilerin kademeli dönüş planı daha uygun olacaktır
Doç. Dr. Yüksel: Suriyelilerin kademeli dönüş planı daha uygun olacaktır
Trump'ın yönetimindeki milyarderler: Olağanüstü servete sahip bir kabine!
Trump'ın yönetimindeki milyarderler: Olağanüstü servete sahip bir kabine!
Stresli çalışanlarını işten çıkaran şirket gündem oldu
Stresli çalışanlarını işten çıkaran şirket gündem oldu