İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okula saldırı düzenledi
İsrail ordusu Gazze kentinde alan Mecde Vesile Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.
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İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir okula saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Mecde Vesile Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
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