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İsrail ordusu, Gazze'de bir pazar yerini hedef aldı: 9 Filistinli öldü

İsrail ordusu daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail ordusu, Gazze'de bir pazar yerini hedef aldı: 9 Filistinli öldü
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Gazze'deki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrailordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.

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