  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu
Takip Et

İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu
Takip Et

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.

Hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi. İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.

İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

İsrail Haberleri

İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
Hamas: Her İsrailli esire karşılık, 3 Filistinli serbest bırakılacak

Filistin Haberleri

Hamas: Her İsrailli esire karşılık, 3 Filistinli serbest bırakılacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin