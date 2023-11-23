İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.
Hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi. İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.
Bu konularda ilginizi çekebilir