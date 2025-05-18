İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerinde kapsamlı bir kara harekâtı başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu askeri hareketin “Gideon’un Savaş Arabaları Operasyonu”nun başlangıcını temsil ettiği belirtildi.

“Gazze’yi, kalıcı olmak üzere işgal ediyoruz. Artık girip çıkmak yok"

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, İsrail ordusu yoğun hava saldırılarıyla kara harekatını destekliyor. Sivil yerleşim bölgelerinin yakınlarında patlamalar duyulurken, İsrail’in ırkçı bakanı Smotrich “Gazze’yi, kalıcı olmak üzere işgal ediyoruz. Artık girip çıkmak yok. Esir takası olsa bile çıkmayacağız” dedi.

Oy birliğiyle kabul edilen söz konusu planının ilk aşamasında, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden İsrail askerleri geri çekilmeyeceği gibi bu yerlerde işgalini sürdürecek.

Hamas'a ait 670'den fazla hedef vuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca, İsrail Hava Kuvvetleri bir açılış saldırısı başlatarak, Hamas örgütüne ait 670'den fazla hedefi vurdu. Söz konusu saldırıların amacı düşmanın hazırlıklarını bozmak ve kara operasyonuna destek sağlamaktı. Hedef alınan noktalar arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünelleri ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde faaliyet gösteren kara birliklerine sürekli destek vermeye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkan Yardımcısının ziyaretini iptal ettiği bildirildi

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan’daki temaslarının ardından planladığı Tel Aviv ziyaretini iptal etti.

Beyt Lahiya kentinde yoğun patlama sesleri

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kentindeki El-Manşiya Caddesi'ne hava saldırısı başlattı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırı sırasında bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi.

Düzenlenen saldırılarda 96 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 67 artarak 53 bin 339'a yükseldiği açıklanmıştı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5'i enkaz altından çıkarılan 67 ölü ve 361 yaralının getirildiği kaydedilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda ise 96 kişinin öldüğü, 140'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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