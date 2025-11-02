  1. Ekonomim
İsrail ordusu, Gazze'ye yine saldırdı!

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinde ateş açtı.

Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde, Filistinlilere ait bazı evler patlayıcılarla hedef alınarak yıkıldı. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.

Refah kentine 3 hava saldırısı düzenledi

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı, bölgeye ateş açtı. Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenledi.

