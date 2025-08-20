  1. Ekonomim
İsrail ordusu Gazze’yi işgal planının ilk aşamasını başlattı!

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri planları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze ve çevresinde kontrolü sağladığı ve operasyonun ilk aşamasına geçildiği belirtildi. İsrail ordusu Gazze’yi işgal planının ilk aşamasını başlattı! - Resim : 1

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'nin işgalini onaylamıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Gazze kentinin kuzey bölgesine yönelik işgal planını onayladı. Kararın ardından İsrail’in askeri adımlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Netanyahu’nun planı küresel tepkiyle karşılandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından desteklenen işgal planı, dünya genelinde yoğun tepkiyle karşılandı. Uluslararası toplum, bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade ederken, insani durumun daha da kötüleşebileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

