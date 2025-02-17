İsrail ordusu Hamas komutanını öldürüldü!

Lübnan medyası Pazartesi günü İsrail'e atfedilen bir insansız hava aracının Güney Lübnan'ın Sidon kentinde bir araca düzenlediği saldırıda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Hamas komutanı Muhammed Şahin öldürüldü

Hizbullah'a bağlı El Ahbar bir kişinin öldüğünü bildirirken, Suudi El Hadas hedefin üst düzey Hamas komutanı Muhammed Şahin olduğunu iddia etti.