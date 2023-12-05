İsrail ordusu, Han Yunus’a girdiğini öne sürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Ordu birliklerinin, dün geceden itibaren güney bölgesindeki en büyük kent olan Han Yunus’a da girdiği öne sürüldü.

İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, “Cibaliya'nın kalbindeyiz, Şucaiye’nin kalbindeyiz ve dün geceden itibaren de Han Yunus'un kalbinde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada kara harekatına başlanmasından bu yana, hava ve kara saldırıları ile birlikte “en şiddetli çatışmaların yaşandığı gün” olduğu belirtilirken, ordunun saldırılarına devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus’a girdiğine ilişkin Filistin direniş grupları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.