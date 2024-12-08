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İsrail ordusu harekete geçti! Asker konuşlandırdı

İsrail ordusu, Suriye'deki Esad rejiminin 61 yıl sonra devrilmesinin ardından harekete geçti. Golan Tepeleri ve Suriye arasındaki tampon bölgeye asker konuşlandırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İsrail ordusu harekete geçti! Asker konuşlandırdı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi. Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki belirli bölgelere ve İsrail'in Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

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