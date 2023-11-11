İsrail ordusu hastaneleri kuşattı, kaçmaya çalışanları vuruyor

Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki hastaneler son 24 saatte şiddetli bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde sağlık hizmeti veren ekipler ve hastalar halen içeride.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını belirterek, "Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz." ifadesiyle dünyaya çağrıda bulundu.

Hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını aktaran Malhis, "Yoğun bakımda 60 bebek var, 39'u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek" dedi.

Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor

Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail'in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.

Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, "Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100'den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular" diye konuştu.

Şifa Hastanesinin kapısında yerlere uzanmış halde ölü ve yaralıların olduğunu belirten Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastane bahçesi, İsrailli keskin nişancılar ve insansız hava araçları için bir arenaya dönüştü. İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor" dedi.

Gazze'de hastaneler abluka altında

İsrail ordusu öncesinde, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Bugün de Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Filistin Kızılay'ı Kudüs Hastanesi'ne 20 metre uzaklıkta konuşlanan İsrail tanklarının hastaneye ateş açtığını duyurdu. Saldırılarda 14 bin kadar yerinden edilmiş Filistinlinin büyük panik yaşadığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'na bağlı Endonezya Hastanesi'ne de eşzamanlı şekilde saldıran İsrail güçleri, halen buradaki sığınmacıları tahliyeye zorluyor.