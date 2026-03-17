İsrail: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu: Rıza Süleymani'yi öldürdük

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, İran'da Süleymani'yi de öldürdüğünü iddia etti.

İran, Laricani'nin mesaj yayınlayacağını aktarmıştı

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın iddiasından kısa süre önce İran makamları Laricani'den bir mesaj yayınlanacağını aktarmıştı.

Laricani'nin el yazısıyla yazılmış notu paylaşıldı

Öldürüldüğü iddia edilen Ali Laricani'nin sosyal medya hesabından İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreni arifesinde yazdığı el yazısı paylaşıldı:

"Allah'ın adıyla Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin şehadeti, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır...

Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun silahlı kuvvetler yapısında gelecek yıllar için temelini oluşturacaktır.

Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum.

Ali Larijani Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi

Tahran | 16 Esfand 1404 | Büyük Ayetullah Seyyed Ali Hamenei'nin şehadetinden 17 gün sonra."

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.