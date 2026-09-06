İsrail ordusu, kendi dronuna füze ateşledi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemleri tarafından "yanlış bir hedefe" füze ateşlendiğini açıkladı.

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu hedefin Gazze'nin güney kesimlerindeki askeri faaliyetlerde kullanılan orduya ait bir dron olduğu belirtildi. Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.