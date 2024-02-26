İsrail ordusu Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait hava araçları Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.



Saldırının, İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir insansız hava aracının (İHA) Hizbullah tarafından düşürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Hasan Ali Yunus ve Ahmed Muhammed Sindiyan adındaki mensuplarının öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadallah ise Baalbek'te düzenlenen saldırının yanıtsız kalmayacağını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini belirtti.



Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkım oluştuğu ifade edildi.



Ayrıca saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde, hedef alınan depoların tamamen yıkıldığı ve bölgedeki birçok aracın büyük hasar gördüğü dikkati çekiyor.



Hizbullah, İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir İHA'nın Lübnan'ın Tufah (Elma) bölgesinde düşürüldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait Baalbek vilayetindeki hedefleri vuruyor.