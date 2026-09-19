İsrail ordusu Lübnan'da sınır hattındaki devlet hastanesini ateşe verdi
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan ve işgal altında tutulan Meys el-Cebel Devlet Hastanesi'ni ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binadan dumanlar yükselirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı tıbbi tesislerin hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini belirterek olayı sert bir dille kınadı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri sınır hattında bulunan Meys el-Cebel Devlet Hastanesi'nde yangın çıkardı. İsrail işgali altındaki Meys el-Cebel beldesinde yer alan hastanede çıkan yangın kısa sürede büyürken, binadan dumanların yükseldiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan kınama mesajı
Saldırının ardından açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, tıbbi altyapının hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sağlık kuruluşlarının doğrudan hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Tıbbi kuruluşların ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, tüm unsurlarıyla bir savaş suçu ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalini teşkil etmektedir," ifadeleri kullanıldı.