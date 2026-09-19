İsrail ordusu Lübnan'da sınır hattındaki devlet hastanesini ateşe verdi

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri sınır hattında bulunan Meys el-Cebel Devlet Hastanesi'nde yangın çıkardı. İsrail işgali altındaki Meys el-Cebel beldesinde yer alan hastanede çıkan yangın kısa sürede büyürken, binadan dumanların yükseldiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan kınama mesajı

Saldırının ardından açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, tıbbi altyapının hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sağlık kuruluşlarının doğrudan hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tıbbi kuruluşların ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, tüm unsurlarıyla bir savaş suçu ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalini teşkil etmektedir," ifadeleri kullanıldı.