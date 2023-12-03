İsrail ordusu: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 askerimiz yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Tanksavar füzesinin İsrail askerlerini taşıyan bir araca isabet ettiği, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'dan İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı aktarıldı.

Saldırıya karşılık atışın yapıldığı noktaların topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah saldırıyı üstlendi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara çeşitli silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin toplanma bölgesi olan Hanita noktasının doğusu, Şeba Çiftlikleri'nde yer alan Ruveysat el-Alem gözetleme noktası ve Beyt el-Hillel'de bir askeri aracın hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.