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İsrail ordusu Lübnan'ın 4 beldesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusuna ait hava araçlarının, Lübnan'ın güneyinde sınır beldelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

AA
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İsrail ordusu Lübnan'ın 4 beldesine hava saldırıları düzenledi
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun, Hiyam ve Şhin beldesine İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA)i ile füzelerin fırlatıldığı, Teyrharfa'ya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Haberde, Şhin beldesinde 2 defa art arda aynı binanın vurulduğu, saldırı sonrası olay bölgesine ambulans ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Teyrharfa beldesine bulunan bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Söz konusu saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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