İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ses bombasıyla saldırdı

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesi bir kere daha ihlal ederek Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarından (İHA) ses bombası attı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ülke hava sahasında alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail İHA'ları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir evin yakınına ses bombası attı. Evin yakınında bulunan bir kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İsrail'e ait İHA'lar başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde de de alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

