  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran'da halka trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı
Takip Et

İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran halkına ülke genelinde saat 21:00'e (TSİ 19:30) kadar trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran'da halka trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı
Takip Et

Ordunun, sosyal medya platformundaki Farsça hesabından, "İran'daki tren kullanıcılarına ve yolcularına acil uyarı" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, halkın İran saatiyle 21:00'e (TSİ 19:30) kadar ülke genelinde tren kullanmaktan ve seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği savunularak "Trenlerde ve demiryolu hatlarının yakınında bulunmanız hayatınızı riske atıyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bugün İran'daki demiryolu altyapısının hedef alınacağını kaydetti.

