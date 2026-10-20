İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine baskın düzenledi

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Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariye'nin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Kuneytra iline bağlı kırsal bölgelerde hareketlilik yarattı. Bölgenin kuzey kırsalında bulunan Taranca köyüne giriş yapan İsrail askerleri, köy içerisindeki bir eve baskın düzenledi. Askerlerin köye intikali sırasında çevrede havaya işaret fişekleri attığı bildirildi.

Bölgedeki askeri üsler ve işgal iddiaları

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte İsrail ordusunun Kuneytra ile Dera illerinde toplam 9 askeri üs kurduğu belirtiliyor. Gerçekleştirilen bu operasyonlar ve kurulan üslerle birlikte yaklaşık 12 bin dönüm arazinin işgal edildiği ifade ediliyor.

Şam yönetiminden uluslararası topluma çağrı

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınların ve sivillere yönelik saldırıların 1974 Ayrılma Anlaşması'nı açıkça ihlal ettiğini vurguluyor. İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki kararlı talebini yineleyen yönetim, uluslararası toplumu Tel Aviv'in saldırgan uygulamaları karşısında sorumluluk almaya çağırıyor.