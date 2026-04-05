İsrail Ordusu: Üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eşrefkahi, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Petrol Karargahı Ticaret Sorumlusu" olarak tanımlandı.

Tahran'a düzenlenen hava saldırısında üst düzey "Petrol Karargahı Komutanı" Eşrefkahi'nin öldüğünü savunan İsrail ordusu, bu karargahın uluslararası yaptırımları atlatarak petrol satışlarından elde edilen gelir yoluyla Devrim Muhafızları Ordusu'nun faaliyetlerini sürdürmesini ve askeri olarak güçlenmesini sağladığı iddia edildi.

Açıklamada, Eşrefkahi'nin yıllık milyarlarca dolar değerinde petrol ticaretini yönettiği ve bu gelirin "İran'ın vekillerini" de güçlendirmeye yardımcı olduğu ileri sürüldü.