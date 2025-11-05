İsrail ordusu, Yunanistan ile ortak hava tatbikatı düzenledi
İsrail ordusu, Yunanistan hava kuvvetleriyle ortak hava tatbikatı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yunanistan’da İsrail ile ortak düzenlenen hava tatbikatının bugün sona erdiği bildirildi.
İsrail ve Yunanistan’a ait düzinelerce savaş uçağının katılımıyla pazartesi başlayan tatbikatta havada yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
Tatbikatta uzun menzilli savaş uçaklarının operasyonel uçuşu ve yakıt ikmalinin simüle edildiği kaydedildi.
Yılda birkaç kez düzenlenen ortak hava tatbikatına İsrail ordusunun 120. Filosu’nun katıldığı aktarıldı.