  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail ordusu, Yunanistan ile ortak hava tatbikatı düzenledi
Takip Et

İsrail ordusu, Yunanistan ile ortak hava tatbikatı düzenledi

İsrail ordusu, Yunanistan hava kuvvetleriyle ortak hava tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail ordusu, Yunanistan ile ortak hava tatbikatı düzenledi
Takip Et

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yunanistan’da İsrail ile ortak düzenlenen hava tatbikatının bugün sona erdiği bildirildi.

İsrail ve Yunanistan’a ait düzinelerce savaş uçağının katılımıyla pazartesi başlayan tatbikatta havada yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

Tatbikatta uzun menzilli savaş uçaklarının operasyonel uçuşu ve yakıt ikmalinin simüle edildiği kaydedildi.

Yılda birkaç kez düzenlenen ortak hava tatbikatına İsrail ordusunun 120. Filosu’nun katıldığı aktarıldı.

Dünya
Putin’den nükleer deneme hazırlığı talimatı
Putin’den nükleer deneme hazırlığı talimatı
Trump, Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı seçimini yorumladı
Trump, Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı seçimini yorumladı
Japonya'da ayı tehlikesi devam ediyor: Ülkenin kuzeyine asker gönderilecek
Japonya'da ayı tehlikesi devam ediyor: Ülkenin kuzeyine asker gönderilecek
Belçika’da dron krizi: Siyasette gerilim yükseldi
Belçika’da dron krizi: Siyasette gerilim yükseldi
İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Gazze’de can kaybı 68 bin 875'e yükseldi
İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Gazze’de can kaybı 68 bin 875'e yükseldi
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz