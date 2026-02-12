İsrail ordusunda yasa dışı bahis skandalı: Gizli bilgiler sızdırıldı

İsrail yerel basınında büyük yankı uyandıran olay, ordunun siber ve istihbarat birimlerinin takibi sonucu gün yüzüne çıktı. İddianameye göre, görevleri gereği ordu içindeki hassas bilgilere (operasyon tarihleri, saldırı noktaları vb.) erişimi olan iki kişi, bu verileri sanal bir bahis platformuna taşıdı. Yedek askerlerin, ordunun bir sonraki hamlesini önceden bilerek "kazanma garantili" bahisler oynadığı tespit edildi.

Para miktarı hakkında bir bilgi verilmedi

İki kişiye rüşvet ve adaleti engelleme suçlarının yöneltildiği kaydedilirken bahislerin İsrail'in güvenlik operasyonlarıyla ilgili olduğu belirtilirken tahminlerin ayrıntıları ya da elde edilen para miktarı hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.

Bahislerin İsrail'in ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru olduğu da belirtilirken, şüphelilerin yedek asker olarak görev alan kişinin erişebildiği gizli raporlara dayandığı da öne sürüldü.

238 milyon dolarlık bahis

İsmi açıklanmayan yedek askerin avukatı Nir Cohen Rochverger, yetkililerin ulusal güvenliğe zarar verme suçlamasını düşürdüğünü ancak adamın yetkisiz olarak gizli bilgileri kullanmasından şüphelenildiğinin altını çizdi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Polymarket benzeri bahis sitelerinde son dönemde Orta Doğu'daki savaş ve gerilimlere dair bahisler yapıldığını hatırlatırken, ABD'nin İran'a saldırısının zamanı ile ilgili olarak 238 milyon dolarlık bahis oynandığına dikkat çekti.

Ne olmuştu?

13 Haziran 2025’te İsrail, “Yükselen Aslan” adı verilen operasyonla İran’ın nükleer tesisleri ve askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı hava saldırıları başlattı; bu saldırılar, Natanz gibi kritik altyapılarda büyük hasara yol açtı ve üst düzey komutanlar ile bilim insanlarının ölümüne neden oldu. İran buna füze, İHA ve elektronik saldırılarla karşılık verdi, İsrail’de ve İran’da sivil ve askeri kayıplar yaşandı ve bölgede tansiyon yükseldi. ABD’nin dahil olması sonrası Haziran 2025’te ateşkes ilan edilse de gerilim tamamen sona ermediği için diplomasi ile askeri hazırlıklar sürüyor.