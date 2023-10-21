İsrail ordusundan esir açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yayınladığı görüntülü mesajında, Gazze'de esir tutulan İsrailliler hakkında konuştu.

Hagari, şu ana kadar 210 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığına işaret eden Hagari, "görevlerinin herkesi evlerine döndürmek olduğunu" dile getirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün gece, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.