İsrail ordusundan Gazze hamlesi: Askeri hazırlık seviyesi arttırıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin durum değerlendirilmesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gazze çevresindeki askeri hazırlık ve operasyonel teyakkuzun artırılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek, arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.